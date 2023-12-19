Как сообщает Мурманское УГМС, 19 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном. под влиянием малоподвижного циклона в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, ночью на севере области порывистый ветер, температура воздуха ночью -7 -12° при прояснениях до -17°, днём -3 -8°, местами до -13°.

20-21 декабря очередной атлантический циклон сместится на север Ботнического залива, затем на Архангельскую область и далее на юго-восток Баренцева моря. 20 декабря по Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха составит -3-8°, местами -10-15° в течение суток.

21 декабря снег ожидается в отдельных районах, температура воздуха -6-11°, при прояснениях -13-18° в течение суток.

Сегодня, 19 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -7 -12° при прояснениях до -17°, днём -3 -8° местами до -13°. Гололедица.