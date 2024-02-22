По Мурманской области ожидается местами снег, ночью на юге области сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море.
22 февраля по Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы -2-7°.
23 февраля местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха днём составит от -3 до +2°.
24 февраля погоду нашего региона будет определять активный глубокий циклон, смещающийся вдоль побережья Норвегии. По Мурманской области ожидаются осадки, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха днём до 0 +5°.
Сегодня, 22 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью на юге области сильный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -12-17°, днём -2-7°. Гололедица.