По Мурманской области ожидается местами снег, ночью сохранится отрицательная температура воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 апреля погоду Кольского полуострова будут определять, в основном, циклоны, смещающиеся с Гренландского моря на север Скандинавии: в нашем регионе ожидается местами снег, ночью сохранится отрицательная температура воздуха.

8 апреля - ветер юго-западный, южный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днём от -1 до +4°.

9 апреля - ветер ночью юго-западный умеренный, днём северный умеренный, в отдельных районах сильный. Ночью местами небольшой снег, днём снег. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днём от -3 до +2°.

Сегодня, 7 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -17°, днём от -3 до +2°. Гололедица.