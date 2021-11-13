По Мурманской области ожидается местами снег, ночью туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 ноября Кольский полуостров будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха днём составит -4-9°. Во второй половине дня 13 ноября к северо-западу Мурманской области с Норвежского моря сместится циклон: постепенно начнёт усиливаться ветер, пройдёт снег.

14 ноября погоду нашего региона будет определять тыловая часть циклона: ожидается сильный северо-западный ветер, временами снег, местами метель, преобладающая температура воздуха -2-7° в течение суток.

Ночью 15 ноября циклон сместится на север Архангельской области, ветер постепенно ослабеет, температура воздуха понизится до -7-12° при прояснениях до -13-17°. Днем 15 ноября погоду Мурманской области будет определять очередной обширный глубокий атлантический циклон, который вновь принесёт теплую воздушную массу, что приведёт к повышению температуры воздуха в нашем регионе.

Сегодня, 13 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью туман. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -12-17°, днём -4-9°. Гололедица.