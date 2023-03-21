Как сообщает Мурманское УГМС, 21 марта ночью наш регион находился под влиянием активного циклона, смещающегося через Кольский полуостров, а днём – будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, ночью в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы -1-6°.

22-23 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: ожидается местами снег, температура воздуха ночью -10-15° при прояснениях -15-20°, 23 марта до -22-27°, днём -2-8°.

Сегодня, 21 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днём юго-западный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -18°, днём -1-6°. Гололедица.