Как сообщает Мурманское УГМС, 8 марта погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона, смещающегося с юга Карского моря на Северный Урал.

По Мурманской области ожидается местами снег, ночью в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха днём от -4° до +1°.

9-10 марта наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -2-7°, при прояснениях -10-15°, днём от +2 до -3°.

11 марта существенных изменений температуры воздуха не ожидается.

Сегодня, 8 марта, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8° при прояснениях до -13° днём от -4 до +1°. Гололедица, местами сильная.