Как сообщает Мурманское УГМС, 31 декабря и 1 января 2021 года погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Западной Европой. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8° при прояснениях -12-17°.

2 января температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 31 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-восточный умеренный, позёмок. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица, местами сильная.