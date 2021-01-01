Как сообщает Мурманское УГМС, 1 января 2021 года погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Западной Европой. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8° при прояснениях -12-17°.

2 января температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 1 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -3-8° в течение суток, ночью при прояснениях -13-18°. Гололедица.

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31 декабря толщина льда на реках и водоёмах нашего региона была равна от 9 см до 33 см. Прирост толщины льда за пятидневку составил 1-9 см. Толщина льда меньше прошлогодней и среднемноголетней на 5-25 см (на водохранилищах Иовском и Княжегубском толщина льда меньше прошлогодней на 2-3 см).

Перемещение по льду водоёмов на автотранспорте опасно!