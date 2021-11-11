По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 11-13 ноября Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, днём 12 и днём 13 ноября порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 11-12 ноября от +2 до -3°, 13 ноября -1-6°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 11 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -2 до +3°. Гололедица.