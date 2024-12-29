Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы 29 декабря от -3 до +2°, 30 декабря -1-6°.

31 декабря -1 января 2025 года наш регион будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии: ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха 31 декабря -2-7°, 1 января -3-8°, при прояснениях -12-17° в течение суток.

Сегодня, 29 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой, днём на юге области умеренный снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -3 до +2°. Гололедица.