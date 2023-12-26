Мурманская область. Арктика (16+)26.12.23 08:00
По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха составит -5-10°, при прояснениях -12-18°
Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 декабря наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха составит -5-10°, при прояснениях -12-18°.
28 декабря ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
Сегодня, 26 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -12-17°. Гололедица.
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Последние комментарии
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