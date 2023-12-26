Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 декабря наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха составит -5-10°, при прояснениях -12-18°.

28 декабря ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 26 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -12-17°. Гололедица.