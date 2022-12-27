Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. По Мурманской области ожидается местами снег различной интенсивности, 27 декабря и ночью 28 декабря в отдельных районах порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях -13-18°, днём 27 и днём 28 декабря -4-9°.

Сегодня, 27 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Ночью временами, днём местами снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -17°, днём -3-8°, местами до -14°. Гололедица.