Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием поля повышенного атмосферного давления - местами пройдёт снег, в отдельных районах ожидается туман, изморозь.

21 февраля погоду нашего региона будет определять циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией и районами Карелии. По Мурманской области ожидается местами снег различной интенсивности, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 20 февраля, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный, на востоке области сильный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём -7-12°, местами -13-18°. Гололедица.

21 февраля - ветер юго-восточный, восточный умеренный, позёмок. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -10-15°, в отдельных районах -20-25°. Гололедица.