Как сообщает Мурманское УГМС, 18 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона, смещающегося с Вологодской области в северном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха -15-20°, при прояснениях до -25°, на севере области -8-13°.

Ночью 19 января по Мурманской области будет преобладать морозная погода: температура воздуха -14-19°, при прояснениях -22-27°. Утром и днём 19 января, начиная с южных районов области, ожидается влияние очередного циклона, смещающегося с юга Скандинавии: пройдет снег различной интенсивности, температура воздуха повысится до -7-12°, местами до -17°.

20 января основная циклоническая деятельность ожидается в Баренцевом море: на севере области ожидается сильный порывистый ветер, местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит днём -7-12°, местами до -18°.

Сегодня, 18 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях до -25°, на севере области -8-13° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реке Лотта (Ловнакоски) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках наблюдается ледостав, ледостав с полыньями. На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 16 января составляет 35-65 см.