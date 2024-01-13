Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 января погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром в районе Печорского моря. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха 13 января ночью -13-18° при прояснениях -22-27°, днём -10-15° местами до -20°, 14 января -11-16°, при прояснениях -21-26° в течение суток.

15 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится до -17-22° при прояснениях до -27-32°.

Сегодня, 13 января, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -22-27°, днём -10-15°, местами -15-20°. Гололедица.