По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха ночью при прояснениях -18-23°
Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 декабря погоду Кольского полуострова будет северо-западная периферия циклонической депрессии, расположенной над центральной частью России. 2 декабря по Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха ночью -8-13° при прояснениях -18-23°, днем -3-8°, местами -10-15°.
3 декабря снег пройдёт по всей территории нашего региона, в дневные часы температура воздуха повысится до 0 -5°.
4 декабря ожидается уменьшение интенсивности осадков, постепенное понижение температуры воздуха.
Сегодня, 2 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -3-8º, местами -10-15º. Гололедица.