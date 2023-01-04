Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на большей части территории в пределах климатической нормы.

6 января на наш регион распространится область высокого давления с Баренцева моря: осадков станет меньше, ветер ослабеет, температура воздуха понизится.

Сегодня, 4 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём -1-7°, местами -10-15°. Гололедица.