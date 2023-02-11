Как сообщает Мурманское УГМС, 11 февраля и ночью 12 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием заполняющегося циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха ночью -6-11° при прояснениях -14-20°, днём -3-8°.

Днём 12 февраля и в течение суток 13 февраля погоду нашего региона будет определять очередной активный глубокий атлантический циклон, смещающийся с Датского пролива на юго-запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 11 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём -4-9°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – внутриводный лед, ледостав с полыньями.

Уровни воды на реках практически не изменяются, понижение составляет 0-2 см в сутки.

Толщина льда на реках и водоёмах увеличивается и на 10 февраля равна 31-64 см, что меньше нормы на 5-20 см.