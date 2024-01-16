Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной, северо-западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха 16 января ночью -17 -22°, при прояснениях -25 -30°, днём -10 -15°, местами до -20°, 17 января ночью -12-17°, при прояснениях до -22°, днём -6-11°, местами до -16°.

18 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, преобладающая температура воздуха составит -10-15°, при прояснениях -17- 22° в течение суток.

Сегодня, 16 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер восточный ночью слабый, днём умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -17 -22°, при прояснениях -25 -30°, днём -10 -15 местами до -20°. Гололедица.