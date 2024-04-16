По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Ленинградской области на Архангельскую область и далее в восточном направлении.

По Мурманской области ожидается местами снег, 16 апреля в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха 16 апреля ночью -2-7°, днём от +1 до -4°.

17 апреля температура воздуха 5-10°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°.

18 апреля наш регион будет находиться под влиянием антициклона с центром в Баренцевом море: существенных осадков не ожидается, ночью сохранится морозная погода, днём температура воздуха -1-6°.

Сегодня, 16 апреля, будет облачная погода. Местами снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от +1 до -4°. Местами сильная гололедица.