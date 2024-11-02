По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 ноября погоду Кольского полуострова будут определять частные циклоны, смещающиеся с запада Баренцева моря вблизи побережья Мурмана.

В нашем регионе ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, наиболее сильный 4 ноября. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 2-3 ноября от 0 до -6°, 4 ноября от +2 до -3°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 2 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от 0 до -5°. Гололедица.