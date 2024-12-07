Как сообщает Мурманское УГМС, 7-9 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -3-8° при прояснениях -10-15°, днём 7 декабря -2-7°, 8-9 декабря от +1 до -5°.

Сегодня, 7 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -16°, днём -2-7°. Гололедица.