Мурманская область. Арктика (16+)07.12.24 08:00
По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 7-9 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -3-8° при прояснениях -10-15°, днём 7 декабря -2-7°, 8-9 декабря от +1 до -5°.
Сегодня, 7 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -16°, днём -2-7°. Гололедица.
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