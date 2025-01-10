По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 января наш регион будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона, смещающегося с Архангельской области в северо-восточном направлении: ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха -14-19°, при прояснениях -24-29°, на востоке области -9-14° в течение суток.

11-12 января погоду Кольского полуострова будет определять южная часть активного циклона, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -23-28°, днём -10-15° местами до -20°.

Сегодня, 10 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -14-19°, местами -24-29°, на востоке области -9-14° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (пор.Ловнакоски), Умба, Варзуга сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями.

Толщина льда на начало января на реках составляла 14-56 см, на озёрах и водохранилищах 29-52 см.