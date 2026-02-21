По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической депрессии, смещающейся с побережья Норвегии на районы Скандинавии и далее в восточном направлении.

По Мурманской области ожидается местами снег, 21-22 февраля в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит: ночью -12-17°, при прояснениях -20-25°, днём -8-13°, местами -17-22°.

24 февраля ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Сегодня, 21 февраля, будет облачная погода. Местами снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём -8-13°. Гололедица.

22 февраля - ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный, позёмок. В отдельных районах снег, изморозь. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -20-25°, днём -9-14°, местами -17-22°. Гололедица.

23 февраля - ветер на западе области - северо-западный, западный, на востоке - юго-восточный умеренный. Снег. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -20-25°, днём -7-12°, в отдельных районах -17-22°. Гололедица.