Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском, Гренландском морях и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью 16 февраля -1 -6°, при прояснениях -10 -15°, днём 16 февраля и в течение суток 17 февраля от +1 до -4°.

18 февраля наш регион будет находится в малоградиентном барическом поле: ожидается временами снег, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 16 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный, утром и днём сильный. Температура воздуха ночью -1 -6° при прояснениях -10 -15°, днём от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.