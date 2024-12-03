Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 декабря погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона, смещающегося с севера Скандинавии в Карское море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

3 декабря преобладающая температура воздуха составит -2-7° местами до -12°.

4 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

5 декабря наш регион будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона с центром над Вологодской областью: местами пройдёт небольшой снег, днём в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°.

Сегодня, 3 декабря, будет облачная погода. Временами мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.