Мурманская область. Арктика (16+)13.01.22 08:00
По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -1-6°, ночью 14 и 15 января местами -10-15°.
Сегодня, 13 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -1 -6° в течение суток. Гололедица.
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