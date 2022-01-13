Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -1-6°, ночью 14 и 15 января местами -10-15°.

Сегодня, 13 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -1 -6° в течение суток. Гололедица.