По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 января погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром вблизи побережья Мурмана. В нашем регионе ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха от 0 до -5° при прояснениях до -7-12°.

26 января циклон постепенно заполнится и Кольский полуостров окажется в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт, в основном, небольшой снег, температура воздуха понизится до -3-8° при прояснениях до -12-17°.

Ночью 27 января ожидается морозная погода, преобладающая температура воздуха составит -9-14° местами -15-20°. Днём 27 января ожидается увеличение количества облачности, усиление южного ветра, температура воздуха -5-10°.

Сегодня, 25 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.