По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с районов Скандинавии. По Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается снег различной интенсивности, а при прояснениях – понижение температуры воздуха: 2 декабря -7-13° при прояснениях -18-23° в течение суток, 3 декабря ночью -5-10°, при прояснениях -13-18°, а днём -1-6°.

4 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 2 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью на востоке сильный. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -18-23°, на востоке -3-8° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

3 декабря - ветер ночью юго-восточный, восточный, днём северо-западный, западный умеренный. Снег, местами сильный. Температура воздуха ночью 5-10°, при прояснениях -13-18°, днём -1-6°. Гололедица.

4 декабря - ветер юго-восточный, южный умеренный. Местами снег. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -16°, днём -1-6°. Гололедица.