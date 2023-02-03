По Мурманской области ожидается местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег. Температура воздуха 3 февраля составит -5-10°, в отдельных районах -15 -20°.

4 февраля погоду Мурманской области будет определять малоградиентное барическое поле повышенного атмосферного давления: облачности и осадков в нашем регионе станет меньше, температура воздуха продолжит понижаться.

Сегодня, 3 февраля, облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями.

Уровни воды на реках практически не изменяются, понижение составляет 0-2 см в сутки.

Толщина льда на реках и водоёмах увеличилась за прошедшую декаду на 1-9 см и на 31 января равна 31-60 см, что меньше нормы на 2-19 см и, в основном, меньше прошлого года на 3-29 см.