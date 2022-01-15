По Мурманской области ожидается местами снег, ветер сильный, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, 15 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7°.
Ночью 16 января осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха понизится до -10-15°, при прояснениях до -17-22°. Днём 16 января и в течение суток 17 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием очередного атлантического циклона, смещающегося с Норвежского моря на север Карелии. В нашем регионе ожидается снег, наиболее интенсивный на юге области, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -5-10° при пояснениях до -15°.
Сегодня, 15 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный сильный, метель. Температура воздуха от -2-7°, в течение суток. Гололедица.