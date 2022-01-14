По Мурманской области ожидается местами снег, ветер умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -1-6°, 15 января местами -10-15°.

Сегодня, 14 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от +1 до -4°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порогах рек и на горных реках - неполный ледостав. На 10 января толщина льда на реках, озёрах и водохранилищах равна 35-60 см, на Иовском и Княжегубском водохранилищах 29 см.