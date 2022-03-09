По Мурманской области ожидается местами снег, ветер умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду в нашем регионе будет оказывать очередной атлантический циклон с центром в Норвежском море: пройдёт снег, температура воздуха днём составит -5-10°. 9 и 10 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.

Сегодня, 9 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -17°, днем -1-6°. Гололедица.