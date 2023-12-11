По Мурманской области ожидается местами снег. Ветер юго-западный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет западная периферия обширного антициклона, медленно смещающегося с районов Республики Коми в восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами небольшой, в южных районах умеренный снег, в отдельных районах порывистый ветер.

Сегодня, 11 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -12 -17° при прояснениях -20 -25° в течение суток. Гололедица.