По Мурманской области ожидается местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 мая погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, расположенного в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами дождь, температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°.

31 мая - 1 июня наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с Норвежского моря на Кольский полуостров. В этот период по Мурманской области ожидается местами дождь, ночью 1 июня с мокрым снегом, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 31 мая +9+14°, 1 июня +5+10°.

Сегодня, 30 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°.