По Мурманской области ожидается мокрый снег, сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом и Норвежском морях. 27 ноября по Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха днем -1-6°.

28-29 ноября в нашем регионе временами пройдёт мокрый снег, сохранится сильный порывистый ветер, температура воздуха постепенно повысится до -2+3°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 27 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ночью изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный, позёмок. Температура воздуха днём -1-6°. Гололедица.

28 ноября - ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Местами снег, днём мокрый снег, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от +1 до -4°. Гололедица.

29 ноября - ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Ночью местами отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от-2 до +3°. Гололедица.