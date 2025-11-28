По Мурманской области ожидается мокрый снег, сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом и Норвежском морях. 28-29 ноября в нашем регионе временами пройдёт мокрый снег, сохранится сильный порывистый ветер.

Сегодня, 28 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег, днём отложение мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный, позёмок. Температура воздуха днём от -3 до +2°. Гололедица.

29 ноября - ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от -1 до +4°. Гололедица.

30 ноября - ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. В отдельных районах осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха от-2 до +3° в течение суток. Гололедица.