Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия обширного активного циклона, смещающегося по Баренцеву морю в восточном направлении. 23 и 24 марта очередной атлантический циклон сместится с Норвежского моря на север Скандинавии и далее на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается мокрый снег, снег, наиболее интенсивный ночью 24 марта. 24 марта сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -7°, днём от 0 до +5°.

Сегодня, 23 марта, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днём временами снег. Ветер ночью западный, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -1 до +4°. Гололедица.