По Мурманской области ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 декабря погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, местами туман, изморозь, преобладающая температура воздуха -20-25° при прояснениях -27-33°, на крайнем севере области 7 декабря -15-20°.

9 декабря сохранится морозная погода.

Сегодня, 7 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, ночью на крайнем севере области сильный. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -27-32°, на крайнем севере области -15-20° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области установился зимний режим.

На 5 декабря толщина льда на реках равна 15-30 см, на водохранилищах 10-30 см, что, в основном, меньше нормы на 5-10 см.