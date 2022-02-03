По Мурманской области ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 февраля Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -17-22°, днём -7-12°, местами до -17°.

Ночью 4 февраля ожидается морозная погода с температурой воздуха -14-19°, при прояснениях -24-29°. Днём 4 февраля наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в Норвежском море: начиная с западных районов области постепенно усилится ветер, пройдёт снег, температура воздуха повысится до -8-13°.

5 февраля по Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -6-11°.

Сегодня, 3 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -17-22°, днём -7-12°, местами до -17°. Гололедица.