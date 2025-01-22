По Мурманской области ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 января наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается.

23 января будет преобладать морозная погода.

Сегодня, 22 января, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11-16°, местами -28-33°, днём -11-16º, при прояснении -15-20º. Гололедица.

* * *

На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (пор. Ловнакоски), Умба - ледостав с полыньями.

Толщина льда на 20 января на реках, на озёрах и водохранилищах составляла 26-58 см, что на большинстве водных объектов меньше нормы на 2-13 см.