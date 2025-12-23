По Мурманской области ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 декабря в нашем регионе ожидается морозная погода, обусловленная влиянием северо-восточной периферии антициклона с центром над Ботническим заливом. Утром и днём вторника на Кольский полуостров с Баренцева моря сместится атмосферный фронт: пройдёт снег, мокрый снег, местами усилится ветер, температура воздуха постепенно повысится до -4 +2°.

24-25 декабря Мурманская область будет находиться, в основном, под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. В этот период ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от +2 до -3°, при прояснениях -2-7°.

Сегодня, 23 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный, днём в отдельных районах мокрый снег. Ночью на востоке и в центральных районах туман, изморозь. Ветер ночью юго-западный, утром и днём западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха днём от -2 до +3°, в отдельных районах -2-7°. Гололедица.

24 декабря – ночью северо-западный, днём западный, юго-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Днём снег, мокрый снег. Температура воздуха от +2 до -3° в течение суток.

25 декабря - ветер ночью западный, юго-западный, днём северо-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от +2 до -3° в течение суток.