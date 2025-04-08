По Мурманской области ожидается морозная погода, пройдут смешанные осадки, усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 апреля погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, активный циклон, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. 8 апреля ночью ожидается морозная погода, а днём, с приближением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, пройдут смешанные осадки, усилится ветер, температура воздуха повысится до +1+6°.

9-10 апреля в тыловой части циклона с адвекцией холодной воздушной массы с Баренцева моря, ожидается дальнейшее усиление ветра, снег, местами метель, понижение температура воздуха до отрицательных значений.

Сегодня, 8 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днём местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный ночью умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём +1+6°. Гололедица, днём местами сильная.