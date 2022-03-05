Мурманская область. Арктика (16+)05.03.22 08:00
По Мурманской области ожидается морозная погода, температура воздуха при прояснениях опустится до -20-25°
Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 5 марта погоду Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается морозная погода, температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25°. Днём 5 марта и в течение суток 6 марта погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Норвежского моря на север Скандинавии и далее на Карелию. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы -5-10°.
7 марта ожидается понижение температуры воздуха.
Сегодня, 5 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ночью в отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -5-10°. Гололедица.
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