По Мурманской области ожидается небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 ноября - 1 декабря наш регион по-прежнему будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. 29 ноября по Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха от -2 до +3° в течение суток.

30 ноября – 1 декабря прогнозируется смещение активного циклона вблизи побережья Мурмана. В этот период по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами осадки, температура воздуха 30 ноября от -2 до +3°, 1 декабря -1-6°, при прояснениях -7-12°.На дорогах гололедица.

Сегодня, 29 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днём небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью в отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Гололедица.

30 ноября - ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Гололедица.

1 декабря - ветер ночью западный, северо-западный сильный, днём юго-западный умеренный, местами сильный. В отдельных районах снег. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях -7-12° в течение суток. Гололедица.