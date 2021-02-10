Мурманская область. Арктика (16+)10.02.21 08:00
По Мурманской области ожидается небольшое понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится на западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, ночью на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -8-13°, при прояснениях -20-25°.
10 и 11 февраля ожидается уменьшение интенсивности осадков и небольшое понижение температуры воздуха.
Сегодня, 10 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -19-24°, при прояснениях -29-34°, на крайнем севере -14-19° в течение суток.
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