По Мурманской области ожидается небольшое понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической депрессии, смещающейся с побережья Норвегии на районы Скандинавии и далее в восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер.

прояснениях -27-32°, днём -8-13°, местами -17-22°.

Сегодня, 24 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер слабый переменных направлений, на западе области северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6-11° в течение суток. Гололедица.

25 февраля - ветер слабый переменный, на северо-западе области юго-восточный умеренный. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -22-27°, днём -9-14°, местами -16-21°. Гололедица.

26 февраля - ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днём местами сильный. Временами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -27-32°, днём -10-15°, местами -18-23°. Гололедица.