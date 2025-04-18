По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и атмосферных фронтов, проходящих через наш регион: ожидаются осадки различной интенсивности.

Днём 18 апреля на севере Скандинавии образуется активный циклон, который, углубляясь, будет смещаться 19 апреля в восточном направлении вблизи побережья Мурмана. 19 апреля в нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, местами мокрый снег, понижение температуры воздуха.

20 апреля - ветер юго-западный, западный слабый, вечером на севере области умеренный. Местами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днем от 0 до +5°.

Сегодня, 18 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, туман. Днём небольшой, местами умеренный дождь, на северо-западе области вечером с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +5+10°, местами до +13°. Гололедица.