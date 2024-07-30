Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июля - 1 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью+7+12, днём +13+18°.

Сегодня, 30 июля, облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +11+16°, на юго-западе области до +21°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

30 июля по Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.