По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 марта погоду нашего региона будет определять циклоническая депрессия с центрами на севере Скандинавии и в районе Карелии. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха -6-11°, ночью при прояснениях -13-18°.

7 марта на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится область повышенного атмосферного давления и температура воздуха понизится: ожидается ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -10-15°.

Ночью 8 марта сохранится морозная погода. Днём 8 марта ожидается влияние очередного атлантического циклона с центром в Норвежском море: пройдёт снег, температура воздуха днём составит -5-10°.

9 и 10 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.

Сегодня, 6 марта, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -6-11°, ночью при прояснениях -13-18°. Гололедица.